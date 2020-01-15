Дело идет к весне? Синоптики дали теплый прогноз на 15 января в Одессе

Отсутствие снега и солнечную погоду обещают Одессе и области синоптики на 15 января.

Так, в среду, 15 января в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воздуха составит 0-2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 7 °С выше нуля.

Синоптики дали теплый прогноз на 15 января в Одессе livejournal k-kalinina

В Одесской области 15 января также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 3 °С мороза до 2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 7 °С выше нуля.

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе посреди зимы расцвели экспериментальные шафраны. Цветок называется "драгоценная специя" и был высажен для разведения на приморских склонах Одессы.

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