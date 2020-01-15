Справа йде до весни? Синоптики дали теплий прогноз на 15 січня в Одесі

Відсутність снігу і сонячну погоду обіцяють Одесі і області синоптики на 15 січня.

Так, в середу, 15 січня в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура повітря складе 0-2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 7 °С вище нуля.

Синоптики дали теплий прогноз на 15 січня в Одесі livejournal k-kalinina

В Одеській області 15 січня також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі складе від 3 °С морозу до 2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 7 °С вище нуля.

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі посеред зими розквітли експериментальні шафрани. Квітка називається "Дорога спеція" і була висаджена для розведення на приморських схилах Одеси.

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