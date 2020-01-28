Лікарні переповнені: стало відомо про небезпечну ситуацію з грипом в Одесі

Лікарні в Одесі переповнені хворими на грип та ГРВІ. Кількість людей, що звернулися в стаціонари останнім часом істотно зросла – в день до медустанов міста звертаються по 35-40 людей.

Медики поголовно госпіталізують хворих дітей, яким ще не виповнився 1 рік. У зв'язку з тим, що епідпоріг перевищено на 7,6%, міські поліклініки працюють без вихідних. А чергові лікарі приймають пацієнтів у вихідні. Про це на брифінгу заявила начальник відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Ганна Луньова, пише ТрассаЕ95.

"По 35-40 осіб в день. У зв'язку з цим всі ліжка в стаціонарах зайняті", – повідомила чиновник.

У свою чергу, головний лікар Одеської міської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова повідомила, що щодня до них надходить до 25 осіб з діагнозом ГРВІ та грип.

"В даний час в лікарні розгорнуто 7 відділень. Сьоме відкрили сьогодні, так як вчора був дуже великий потік пацієнтів", – повідомила головний лікар.

За словами головного спеціаліста відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Госпродпотребслужби Ольги Балановской, рівень захворюваності в Одесі за минулий тиждень виріс майже на 30%. Зростання кількості захворювань зафіксоване у всіх вікових групах, але найбільший показник фіксується серед дітей віком 5-14 років.

"Зростання захворювань серед неповнолітніх зріс на 34%, серед дорослих – на 16%", – повідомила чиновник.

Стало відомо про небезпечну ситуацію з грипом в Одесі unian

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 28 січня на карантин закривають усі школи. Це пов'язано з перевищенням епідпорогу по захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. Вимушені канікули триватимуть як мінімум два тижні.

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