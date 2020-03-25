Активистка обвинила врачей Одессы в игноре коронавируса: что происходит на самом деле

Известная одесская общественница Елена Ротари распространила в сети информацию о том, что в городской инфекционной больнице больным с подозрением на коронавирус не делают тесты и отпускают домой.

В то же время в мэрии Одессы назвали данную информацию ложью и пригрозили ответственностью за слухи, сообщает OBOZREVATEL.

Одесская инфекционная больница omr.gov.ua

В посте Ротари говорилось: "Сегодня выписали из одесской инфекционки моего знакомого. Попал он туда в четверг 19.03 с подозрением сами знаете на что.

По тестам: их не делают. Никаких. Ни на ОРВИ, ни на грипп. Анализы крови не брали. По лечению: только жаропонижающее, больше ничего. По госпитализации: трое в одной палате.

По наблюдению врачей: они не заходят в палату. Только санитарки.

По выписке: выписали с кашлем всех как только упала температура. Сказали, что не хватает мест".

Пост Елены Ротари

Позднее активистка закрыла возможность комментировать свою публикацию.

В то же время в пресс-службе одесской мэрии данную информацию назвали ложью.

"Соответствующая информация –это дезинформация. Проведение тестов в инфекционной больнице под полным контролем. Каждый пациент с подозрением на коронавирус в обязательном порядке сдает все необходимые анализы", – рассказали в пресс-службе, добавив, что за распространение неправдивой информации в условиях карантина предусмотрена ответственность.

Также фейком назвал информацию активистки вице-мэр Одессы Павел Вугельман на своем Telegram-канале.

Как ранее собщал OBOZREVATEL, в Одесском регионе утром 25 марта официально выявили первого заболевшего коронавирусом.

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