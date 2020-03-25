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25 березня • оновлено в 11:29
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Активістка звинуватила лікарів Одеси в ігнорі коронавірусу: що відбувається насправді

1.8т
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Відома одеська громадська діячка Олена Ротарі розповсюдила в мережі інформацію про те, що в міській інфекційній лікарні хворим з підозрою на коронавірус не роблять тести і відпускають додому.

У той же час в мерії Одеси назвали цю інформацію брехнею і пригрозили відповідальністю за чутки, повідомляє OBOZREVATEL.

Одеська інфекційна лікарня

Одеська інфекційна лікарня

omr.gov.ua

У пості Ротарі говорилося: "Сьогодні виписали з одеської інфекціонки мого знайомого. Потрапив він туди в четвер 19.03 з підозрою самі знаєте на що.

Щодо тестів: їх не роблять. Ніяких. Ні на ГРВІ, ні на грип. Аналізи крові не брали. Щодо лікування: тільки жарознижувальне, більше нічого. Щодо госпіталізації: троє в одній палаті.

Лікарі не заходять в палату. Тільки санітарки.

Виписали з кашлем всіх, як тільки впала температура. Сказали, що не вистачає місць".

Пост Олени Ротарі

Пост Олени Ротарі

Пізніше активістка закрила можливість коментувати свою публікацію.

У той же час в пресслужбі одеської мерії цю інформацію назвали брехнею.

"Відповідна інформація – це дезінформація. Проведення тестів в інфекційній лікарні під повним контролем. Кожен пацієнт з підозрою на коронавірус в обов'язковому порядку здає всі необхідні аналізи", – розповіли в пресслужбі, додавши, що за поширення неправдивої інформації в умовах карантину передбачена відповідальність.

Також фейком назвав інформацію активістки віце-мер Одеси Павло Вугельман на своєму Telegram-каналі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському регіоні вранці 25 березня офіційно виявілі першого хворого на коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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