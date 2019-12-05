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6 декабря • обновлено в 00:08
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Сбила пожарного и погибла: стало известно о подвиге спасателей в колледже Одессы

3.1т
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На пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 7 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на одного из них упала из окна 17-летняя Ксения Бабенко, которая скончалась.

О подвиге пожарных сообщает "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Сергей Шатохин по приставной лестнице лез на третий этаж со стороны двора на разведку. В этот момент из окна выпрыгнула студентка, которая сбила спасателя с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки.

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Стало известно о подвиге спасателей в колледже Одессы

Стало известно о подвиге спасателей в колледже Одессы

РБК-Украина

Девушку доставили в больницу и она скончалась. Пожарный в тяжелом состоянии был госпитализирован.

"Он получил обширный ушиб мозга практически со всех сторон. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вся терапия направлена на снятие отека. Хирургического вмешательства пока не будет", – рассказали коллеги, отметив, что прогнозы врачей – неутешительны.

Кроме того, еще четверо пожарных получили травмы при обрушении внутренней лестницы дома. Когда конструкция упала, они были уже на третьем этаже. Их коллеги говорят, что такое на их памяти случилось впервые.

"Обрушения, да, случаются, особенно когда влито много воды, но лестничный марш с бойцами на нем упал впервые. Все внутренние перегородки там из камыша, который потушить невозможно. Скорее всего, это случилось из-за нарушения конструкции или из-за того, что здание просто старое. Ему давно уже требовался ремонт. Это очень страшно и дико", – поделились спасатели.

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Отметим, накануне украинцев поразило видео, на котором заснято падение студентки на пожарного.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Тег
пожар
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пожарных уважаю больше представителей любых других служб. Даже "службами" как-то не хочется их называть. Это Армия Борьбы с Огнём. Спасибо им.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махал Махалыч, козёл козелыч, ты хоть иногда можешь не лаять?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кристина Стефанова, тварюка, бля!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Спасибо, парни! Вы сделали все, что бы спасти людей!
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