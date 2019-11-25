Кораблекрушение в Одессе: стало известно, что грозит виновникам

Полиция Одессы открыла уголовное производство по факту кораблекрушения танкера "Делфи" под молдавским флагом, утонувшего вблизи одного из городских пляжей 22 ноября.
Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"). Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет", – отметили в полиции.
Крушение танкера в Одессе
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
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Из пробоины на корабле вытекло горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
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