Кораблекрушение в Одессе: стало известно, что грозит виновникам

Полиция Одессы открыла уголовное производство по факту кораблекрушения танкера "Делфи" под молдавским флагом, утонувшего вблизи одного из городских пляжей 22 ноября.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"). Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет", – отметили в полиции.

Крушение танкера в Одессе

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

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