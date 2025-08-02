Живет на роскошной вилле в Италии: СМИ раскрыли данные о сыне соратницы Путина Матвиенко

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко находится под санкциями США с 2014 года за ее роль в оккупации в Крыма, под санкциями Евросоюза – с 2022-го за публичную поддержку полномасштабной войны в Украине. Однако ее финансовая сеть осталась нетронутой, а син с невесткой проживают в Италии и служат "стратегическим прикрытием" на европейской территории.

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В Linkiesta.it отметили, что семья олигарха выстроила формально законную, но непрозрачную систему, благодаря которой они процветают без каких-либо помех. Дело в том, что юридически ни Матвиенко, ни ее сын Сергей роскошной итальянской виллой не владеют.

Особняк расположен в Пезаро, в самом сердце региона Марке, и имеет шикарный вид на Адриатическое море.

Эта резиденция до 2009 года была оформлена на саму Валентину Матвиенко, но в последствии ее якобы выкупили и зарегистрировали на итальянское юридическое лицо "Доминанта".

Эта фирма не ведет культурной, социальной или общественной деятельности, а финансовая отчетность недоступна. Очевидно, что "Доминанта" существует лишь на бумаге и используется исключительно для владения и управления имуществом.

"Эта правовая модель, по сути, гарантирует защиту имущества, не привлекая внимания и не допуская вмешательства со стороны итальянских властей", – объяснили журналисты.

В настоящее время Сергей Матвиенко имеет итальянский номер плательщика НДС, но тот носит исключительно символический характер. У него нет зарегистрированного бизнеса, сотрудников и действующих контрактов. Номер плательщика НДС служит лишь прикрытием оперативного присутствия, необходимого для сохранения статуса резидента, банковских счетов и доступа к местным услугам. За кулисами Сергей выступает в качестве доверенного посредника для защищенных активов и инвестиций Кремля в Италии.

По данным расследователей, незадолго до введения европейских санкций Сергей Матвиенко перевел значительную часть семейных активов в другую стану – Сан-Марино.

Согласно банковским источникам и документам, имеющимся в распоряжении СМИ, речь идет о части средств, страховых вложений и текущих счетов. Сын кремлевской приспешницы воспользовался медленными темпами обновления местного законодательства и традиционной непрозрачностью банковской системы республики.

Сан-Марино стало новым европейским хранилищем богатств Матвиенко, в то время как Италия остается ее жилой и логистической базой.

Криминальное прошлое сына Валентины Матвиенко

В 1994 году в России, когда его мать была послом на Мальте, Сергея разоблачили в краже и нападении. Вместе с сообщником он проник в дом знакомого, чтобы вернуть кредит в 80 000 рублей.

В результате он оказался в центре временного содержания несовершеннолетних, а его паспорт был конфискован.

В последующие годы имя Сергея Матвиенко несколько раз появлялось в полицейских протоколах Санкт-Петербурга. Чтобы уберечь его от деградации и защитить от российских криминальных элементов, Валентина отправила наследника за границу, сделав ключевым участником семейных и, по некоторым данным, государственных интересов.

В 2013 году Сергей Матвиенко в Италии сделал личную пожертву средств на реставрацию места рождения святого Франциска в Ассизи по инициативе тогдашнего почётного консула Армандо Джинези. Проект был оформлен от его имени, без посредничества фонда "Доминанта".

Пожертвование было публичным, чтобы восстановить его имидж и сформировать первоначальные причины легитимности в Италии. С тех пор финансовое присутствие Сергея Матвиенко укрепилось, но никакой другой благотворительной деятельности не зафиксировано.

На сегодня Сергей постоянно проживает в Пезаро со своей женой Юлией Матвиенко, предпринимательницей и дизайнером люксового бренда JM, в доме, которому никогда не угрожали санкции. Вокруг него создан целый юридический и консульский аппарат, обеспечивающий функционирование экономической сети, формально легальной, но структурно ориентированной на защиту олигархического капитала.

Что предшествовало

Председатель Совета Федерации РФ (верхняя палата парламента) Валентина Матвиенко, находящаяся под санкциями, 28 июля посетила Женеву (Швейцария), где выступила с критикой Украины и попыталась оправдать войну против нашего государства.

На заграничную поездку Матвиенко отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили, что место россиянки – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Валентине Матвиенко. Она, будучи уроженкой Украины, санкционировала полномасштабное вторжение России на территорию нашего государства.

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