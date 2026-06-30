За три месяца россияне на 85 % увеличили покупки книг о тревожном расстройстве – медиа

В России резко вырос спрос на книги о борьбе с тревожностью и навязчивыми мыслями. За первый квартал 2026 года продажи такой литературы выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а весной эта тенденция только усилилась.

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Об этом пишут российские СМИ. Они ссылаются на данные сетей книжных магазинов и социологических опросов.

Россияне ищут советы, как бороться с тревожностью

По данным российских медиа, с января по март продажи книг в РФ, посвященных борьбе с тревожностью, навязчивыми мыслями и психологической самопомощи, выросли на 85%.

В то же время с апреля по июнь интерес к такой литературе продолжил расти – спрос увеличился еще на 19%.

Среди самых популярных изданий:

- книга южнокорейской психологини Ким Хе Нам "Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей",

- труд американского психиатра Джозефа А. Анибали "Тревожный мозг. Как успокоить мысли",

- книга русскоязычного автора Виталия Бужана "Правила продуктивности для невротика".

Чем объясняют такую тенденцию

Такой скачок спроса в РФ на антистрессовые издания связывают с ухудшением психологического состояния россиян.

Среди основных причин называют затянувшуюся войну, экономические трудности, снижение уровня жизни, накопившуюся психологическую усталость, а также усиление чувства неопределенности.

Дополнительным фактором стали перебои со связью, ограничения работы мобильного интернета, блокировка популярных сервисов и усиление цензуры, которые, по оценкам экспертов, также влияют на уровень тревожности.

Иными словами, россияне начали понимать, что война все больше возвращается туда, откуда она пришла наукраинскую землю, и что они не смогут остаться в стороне от нее.

Последние месяцы отличились регулярными атаками украинских беспилотников по военным и промышленным объектам в глубине России. Из-за этого в ряде регионов все чаще вводятся ограничения на работу аэропортов, мобильного интернета и других сервисов, что усиливает панику и чувство страха у граждан РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Институте изучения войны подчеркнули, что украинские удары по российским НПЗ усугубляют проблемы, от которых уже страдает экономика государства-агрессора. Цены на бензин в России растут, а дефицит топлива распространился почти на все субъекты РФ. Эта ситуация повлекла за собой ускорение инфляции и усложнила для российского ЦБ задачу по удержанию российской экономики на плаву.

Среди представителей российской верхушки началась паника из-за дальнобойных ударов Украины. После намеков президента США Дональда Трампа на возможное ужесточение санкций против Москвы и его положительных оценок действий украинского лидера Владимира Зеленского появились дополнительные сигналы беспокойства для РФ.

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