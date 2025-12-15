'Вся наша рота уничтожена!' Оккупанты сбежали от своих и пожаловались на жестокость. Видео

В социальных сетях обнародовали видео, на котором российский оккупант из состава 27-й мотострелковой бригады ВС РФ рассказал о полном уничтожении своей роты во время штурмов на Купянском направлении. Запись появилась в сети на днях и касается боевых действий в Харьковской области.

Видео впервые распространили на канале Exilenova+, а также в открытых источниках и пророссийских и проукраинских Telegram-каналах, где публикуются материалы с фронта. На записи российский военный непосредственно описывает условия штурмов и действия командования, в частности заявляет: "Вся наша рота полностью уничтожена, за двое суток почти всех убили".

Российский военнослужащий эмоционально рассказывает о так называемых мясных штурмах, в которых участвовали подразделения ВС РФ вместе с осужденными. По его словам, командиры с позывными "Спартанец" и "Коршун" заставляли личный состав двигаться через минные поля под ударами дронов и минометным огнем.

В итоге часть выживших решила самовольно покинуть позиции.

Окружение Купянска

По имеющейся информации, эти события происходили вблизи Купянска Харьковской области. Ранее Силы обороны Украины сообщали об успешной контратаке на этом направлении и окружении российской группировки в городе. При поддержке 4-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады было полностью освобождено село Кондрашовка с окрестностями и лесными массивами.

Подразделения 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" освободили село Радьковка и выбили противника из нескольких десятков домов на севере Купянска.

Командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" заявило, что украинские силы действовали сразу на нескольких направлениях, перерезали логистику противника и фактически изолировали российские подразделения в городе. "Сегодня можем говорить, что россияне в городе полностью отрезаны", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины недавно отбросили россиян из части Купянска и освободили ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом.