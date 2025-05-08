'Все зависит от перемирия': у Путина придумали 'условие' Украине для переговоров

В Кремле пригрозили Украине, что дальнейшие шаги России и переговоры в том числе будут зависеть от того, как пройдет объявленное Владимиром Путиным в одностороннем порядке "трехдневное перемирие". Мол, Украине необходимо выполнять условия, потому что "от этого будет очень многое зависеть".

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Соответствующее заявление сделал помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков. С российскими пропагандистами он пообщался в четверг, 8 мая, в первый день т.н. режима тишины.

Представители СМИ спросили у Ушакова о готовности РФ к прямому диалогу с Украиной без предварительных договоренностей.

"Давайте подождем, как пройдет перемирие. От этого будет очень многое зависеть", – ответил помощник Путина.

Напомним: российский главарь анонсировал так называемый режим прекращения огня 28 апреля. По плану РФ он должен длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров ранее заявлял, что предложенное Россией "перемирие" может стать началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий – если Украина будет его придерживаться.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– РФ в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила. После полуночи 8 мая оккупационные войска сбросили управляемые авиационные бомбы по Сумщине, убив мирного жителя.

– В МИД Украины подчеркивали, что российские войска в первый день "тишины" продолжали масштабные наступательные действия против Сил обороны по всей линии фронта.

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