Все деньги – на войну: Путин сократил финансирование ключевых проектов технологического развития РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин запустил проекты "технологического лидерства России", обещая достичь "суверенитета" в технологиях. Однако теперь они столкнулись с серьезным сокращением финансирования – на такие шаги пошли на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию, чтобы сэкономить деньги на войну против Украины.

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Из 324,4 млрд рублей, заложенных в закон о бюджете-2025, восемь ключевых проектов Путина получили только 201,9 млрд рублей, то есть на 37,8% меньше. Такие цифры озвучили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Какие проекты "пустили под нож"

Хуже всего ситуация сложилась для проекта космических технологий – из запланированных 10 млрд рублей он не получил ни копейки.

Более чем вчетверо – с 52,2 до 11,8 млрд рублей – урезали расходы на нацпроект "Средства производства и автоматизации", в рамках которого в РФ планировалось производство станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.

Почти на 40% относительно плана уменьшили траты на проекты "Новые материалы и химия" и "Промышленная и транспортная мобильность". В первом случае в бюджет закладывали 9,4 млрд рублей, а выделили 5,7 млрд; во втором – 167,2 млрд при фактических расходах 102,2 млрд.

Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта "Сбережение здоровья" сократились на 15,1% – с 5,7 до 4,8 млрд рублей; на проект "Продовольственная безопасность" – на 6,8%, с 14,6 до 13,6 млрд рублей; на проект "Новые атомные и энергетические технологии" – на 5,1%, с 30,1 до 28,6 млрд рублей.

При этом единственным технологическим проектом в России, получившим полное финансирование и даже больше средств, чем было запланировано, стало развитие беспилотников. На него закладывали 32,7 млрд рублей, а потратили 35,7 млрд.

В ЦМАКП отметили, что сокращение финансирования связано как с неготовностью самих проектов (например, в гражданской авиации), так и с недополучением доходов.

В докладе отмечается, что в этом году проблемы российского бюджета "усилились". Несмотря на повышение НДС, за первую половину года он получил 5,7 трлн рублей дефицита. При этом в первом квартале на войну уходил каждый второй рубль расходов и две трети собранных в казну налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году дефицит федерального бюджета России может составить 45,11 трлн рублей (около 12,85 млрд долларов), что более чем на 1 трлн рублей превышает показатель, утвержденный федеральным бюджетом. При этом военный бюджет РФ продолжает стремительно расти на фоне войны против Украины.

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