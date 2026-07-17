К этому в России готовы не были: "дыра" в бюджете окажется гораздо глубже, чем хотелось бы Путину

В 2026 году дефицит федерального бюджета России может составить 45,11 трлн рублей (около 12,85 млрд долларов), что более чем на 1 трлн рублей превышает показатель, утвержденный федеральным бюджетом. При этом военный бюджет РФ продолжает стремительно расти на фоне войны против Украины.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов и Федерального казначейства РФ. При этом конкретные причины такого роста не приводятся.

Российский бюджет: ожидания и реальность

Увеличение расходов при неизменных доходах приводит к существенному увеличению бюджетного дефицита. В результате ожидается, что расходы из российского бюджета достигнут 45,11 трлн рублей вместо заявленных в бюджетном законе 44,07 трлн, хотя прогноз доходов остается неизменным – на уровне 40,28 трлн рублей.

На этом фоне дефицит бюджета вырастет до 4,83 триллиона рублей вместо запланированных 3,79 триллиона рублей (что должно было составить 1,6% от ВВП). Следует отметить, что ситуация с исполнением бюджета в стране-агрессоре уже приобрела критический характер: по данным Минфина РФ, только за первую половину текущего года дефицит федерального бюджета взлетел до 5,73 триллиона рублей (2,5% от ВВП), что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов уже признавал, что дефицит бюджета "несколько" превысит официально установленные цели, однако уверял, что это не приведет к значительному увеличению внутренних заимствований.

Хроническая "болезнь" бюджета РФ

Проблемы с бюджетом в России носят систематический характер. В 2025 году дефицит бюджета превысил официальный план почти в пять раз, достигнув 5,7 триллиона рублей (2,6% от ВВП), что стало худшим показателем со времени пандемии 2020 года.

Кроме того, ожидается, что бюджетный разрыв будет оставаться выше запланированных показателей в течение ближайших двух лет. Из-за этого Министерство финансов РФ было вынуждено перенести достижение нулевого первичного дефицита бюджета (как того требует российское бюджетное правило) аж на 2029 год.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне опасений, что Кремль может конфисковать их активы для финансирования военных расходов, российские миллиардеры массово выводят деньги в ОАЭ, Турцию и Монако. Только с начала 2026 года из России могли "утечь" десятки миллиардов долларов – в криптовалюту, золото, недвижимость и иностранные инвестиционные фонды.

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