Воспитательный час на заправке: в России учителей "мобилизовали" для успокоения водителей в очередях

Из-за топливного кризиса в России и связанных с ним очередей с драками на АЗС местные власти страны-агрессора прибегают к креативным мерам. Так, власти курортной Анапы привлекли к "охране" АЗС полувоенные формирования казаков. А в Краснодарском крае дежурить на автозаправочных станциях заставили учителей.

Видео дня

Последние должны приезжать на заправки и следить за порядком, "успокаивать водителей". Такое распоряжение о "воспитательном часе" на АЗС администрация Динского района разослала по всем местным школам.

Современная ДНД

Согласно сообщению, разосланному по учебным заведениям, учителя должны работать на АЗС "вместе с полицией" не менее шести часов в сутки. Причем это преподносится как в советские времена так называемая "добровольная народная дружина" (хотя даже в те времена "добровольные дежурства" были значительно короче), но о добровольности речь не идет. Школы должны предоставить заправкам соответствующее количество педагогов, даже "без учета пола".

Интересно, что в управлении образования Динского района факт дежурства учителей на АЗС не отрицают, но подчеркивают, что учителя якобы сами стремятся дежурить на заправках, причем исключительно мужчины.

"Никто никого не заставляет дежурить. Тем более женщин. Вызываются сами мужчины в качестве добровольцев, поскольку ситуация на АЗС касается и их самих. Поэтому дежурить идут добровольцы исключительно на добровольной основе. Среди них нет женщин", – утверждают краснодарские чиновники.

Псковские волонтеры

В Псковской области на АЗС тоже дежурят "дружинники". Однако местные власти также активно ищути "волонтеров" для дежурства на заправках – судя по объявлениям чиновников, почти безрезультатно.

"Волонтеры" должны информировать водителей о правилах выдачи топлива и "помогать регулировать очереди на территории АЗС".

Как рассказывают местные жители, потребность в таких "волонтерах" более чем насущна, поскольку "правоохранители" за драками на АЗС – а такие случаи уже стали регулярными, – лишь наблюдают.

Топливный кризис

Оппозиционное российское издание специально отслеживало в сети сообщения об очередях на АЗС – с целью выяснить, где в РФ топливный кризис ощущается сильнее всего.

Но, судя по комментариям, сильнее всего кризис ощущается не в стране-агрессоре, а на оккупированных территориях Украины. Лидирует оккупированный Крым. За ним следуют Москва, так называемая "ДНР", Краснодарский край, Ростовская и Московская области. За Уралом проблему наиболее активно обсуждают в Забайкальском крае и Иркутской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия все чаще вынуждена искать альтернативные источники поставок топлива из-за ударов по своей нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В результате этих ударов был остановлен целый ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, возник дефицит бензина, а импорт не спасает россиян.

Всего с начала 2026 года Украина нанесла не менее 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!