Украинские атаки остановили работу второго по величине завода по производству бензина в России – Reuters

Так называемый "Нижегороднефтеоргсинтез", НПЗ НОРСИ в Кстово, Нижегородская область страны-агрессора, полностью остановил переработку нефти. Завод был остановлен еще 2 июля, сразу после атаки предприятия украинскими дронами. НОРСИ занимает четвертое место в России по мощности и второе – по производству бензина.

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Официально о прекращении деятельности НПЗ не сообщается, однако факт остановки предприятия агентству Reuters подтвердили два источника в отрасли. Агентство отмечает, что украинские удары по российским НПЗ уже привели в РФ к коллапсу с реализацией топлива, из-за чего местные власти даже поручают казакам охранять АЗС.

Удар по НПЗ

Предприятие НОРСИ подверглось атаке еще в прошлый четверг. Напомним, что удар подтвердили в Генштабе ВСУ.

В результате последнего удара на заводе была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивала 53% мощности предприятия.

При этом ещё одна установка, АВТ-5, на долю которой приходится 25 % мощности завода, была выведена из строя украинским беспилотником ещё 24 июня.

Таким образом, НОРСИ еще 2 июля прекратил реализацию оптовых партий автомобильного бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, сообщили источники Reuters.

При чем здесь казаки

О том, что полувоенные формирования казаков были привлечены к "охране" АЗС, первой сообщила местная власть курортного российского города Анапы. Таким образом, местные власти косвенно подтвердили наличие в городе коллапса с реализацией топлива для потребителей.

Власти Анапы заявили, что казаки "помогают поддерживать порядок, пока автомобили стоят в очереди" за топливом: они якобы "регулируют движение транспорта, предотвращают конфликты и попытки заправлять топливом не баки машин, а канистры".

Более того, якобы именно благодаря казакам "время ожидания в очередях на АЗС сократилось с четырёх часов до 30-40 минут", утверждают в администрации курортного города.

Украинские далекобойные санкции

Такие удары по предприятиям страны-агрессора, работающим на войну, украинский лидер Владимир Зеленский метко называет "дальнобойными санкциями Украины". Из-за такой санкционной политики НОРСИ, способный ежегодно перерабатывать 15 млн тонн нефти и выпускать 5 млн тонн бензина, стал пятым российским НПЗ, который остановил производство с начала июня.

16 июня прекратил переработку Московский НПЗ, ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до 2027 года. С 12 июня простаивает НПЗ в Нижнекамске, 10 июня остановился Куйбышевский НПЗ, а 1 июня – Волгоградский НПЗ.

Из-за уже ставших систематическими ударов по НПЗ у агрессоров в июне объемы переработки нефти "обрушились на 25% в годовом исчислении, или до 3,91 млн баррелей в сутки", а "производство бензина сократилось на 17%, до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка", отмечают источники Reuters.

Украинская кампания ударов средней и большой дальности достигла беспрецедентных масштабов именно в июне 2026 года. Массированные атаки на военные объекты и критическую инфраструктуру вызвали каскадный эффект, который не только парализует логистику оккупационных войск, но и провоцирует острый дефицит бензина внутри России.

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