Преступления такого масштаба, как ракетный удар по Кривому Рогу, разрушают уютную, лживую концепцию, в которую так удобно верить многим политэмигрантам: будто это всего лишь "путинская война". Будто есть Путин — и есть некие "хорошие россияне", которых обманули, у которых не было выбора. Но выбор есть всегда. Он был и у тех, кто наводил ракету на детскую площадку. У тех, кто нажимал на пуск — с ясным пониманием, куда полетит ракета и кого она убьёт. Путин сидит где-то наверху, но за каждым приказом стоят конкретные люди. И именно они убили украинских детей.

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Во Вторую мировую были Гитлер, Геббельс, Эйхман. Но были и те, кто прикладом разбивал череп, кто нажимал на курок, кто лично убивал. Из шести миллионов евреев, погибших в Холокосте, почти треть была убита не в газовых камерах, а руками людей, которые "просто исполняли приказ".

Война в Украине — это не просто война Путина. Это война России. И с каждым днём это становится всё страшнее и всё очевиднее. От неё не отгородиться. От неё не отмолчаться. Обвинить одного Путина — не получится. Эта война стала образом жизни. На ней зарабатывают, ею гордятся, её делают частью национальной идеи. И никакого антивоенного сопротивления в России — по-настоящему массового, сознательного — нет.

Кто-то скажет: "Но ведь есть политзаключённые". Да, тысячи — но среди них лишь единицы сознательно выбрали путь сопротивления. Александр Скобов, Алексей Горинов — таких героев можно пересчитать по пальцам. Несколько человек на страну с населением в 140 миллионов — это даже не капля в море.