'Внешне Россию разгромить тяжело, но изнутри она ветхая': Яковенко назвал фактор, способный уничтожить режим Путина

Российский диктатор Владимир Путин за несколько десятилетий правления РФ превратил коррупцию в скелет его вертикали власти. Однако в условиях полномасштабной войны эта коррумпированная конструкция оказалась не просто вредна, а опасна.

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Теперь главарь Кремля формирует "элиту" фактором устрашения, а не лояльности, что делает РФ в целом ветхой изнутри. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил российский оппозиционный журналист и социолог Игорь Яковенко.

По его словам, российская система власти не может не воровать, потому что все привыкли, что это – валюта лояльности. Однако в условиях войны воровство чиновников стало вредит фронту. Тем не менее, схемы остались, но риски стали смертельными.

"Но здесь появляется второй столб системы – страх. Тебе не обязательно быть лояльным. Но ты должен бояться. Не хочешь быть лояльным – хорошо. Тогда будешь следующим. Как Старовойт – из пистолета в грудь. Или как полсотни топов, "выпавших" из окон. Или как генералы, которых сейчас десятками пакуют в тюрьмы. Это и есть новый "договор" между Путиным и элитой. Если раньше все держалось на покупке лояльности, то теперь все только на страхе. И в этом смысле мы видим частичное возвращение к сталинской модели", – объяснил Яковенко.

Также он добавил, что путинская вертикаль власти с балансами превратилась вертикаль с гильотиной. Диктатор РФ осознает, что его влатсь шаткая, и единственный способ держать ее – это превратить страх в главный капитал.

"Условная "элита" все еще может воровать – но только пока не ворует больше, чем разрешено, или не ворует там, где нельзя. И главное – воровать теперь опасно, а не воровать – нерентабельно. А жить, ничего не делая, – вообще рискованно. И вот здесь возникает эффект "бревна, которое плывет по реке": все плывут, знают, что впереди водопад, но никто не хочет шевелиться первым", – отметил социолог.

Яковенко подчеркнул, что в таких российских реалиях единственный фактор, который реально может сдвинуть режим Путина – это украинская армия. Социолог уверен, что только серьезное военное фиаско может запустить катастрофический сценарий для Кремля.

"Путин должен проиграть. Тогда возникнет вопрос: а настоящий ли это царь? И вот тогда, возможно, и появятся новые "прелести" – с гранатами в одной руке и контрактами в другой. Потому что извне Россию разгромить трудно. Но изнутри – она ветхая. Надо только серьезный толчок. И этим толчком должно быть поражение на фронте", – заявил Яковенко.

Напомним, диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 3 июля якобы предупредил его, что планирует в течение следующих двух месяцев усилить наступление на Украину. Глава Кремля заявил, что его армия должна выйти на административные границы четырех регионов Украины, где РФ "имеет значительные позиции".

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