Путин заявил Трампу, что планирует в течение 60 дней усилить наступление на Украину: какая ситуация на фронте сейчас. Карта

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 3 июля якобы предупредил его, что планирует в течении следующих двух месяцев усилить наступление на Украину. Глава Кремля заявил, что его армия должна выйти на административные границы четырех регионов Украины, где РФ "имеет значительные позиции".

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Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники. Так, отмечают журналисты, Путин подтвердил, что планирует эскалацию войны.

"Путин дал понять, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции", – говорится в материале.

Американский президент, пишут журналисты, стал испытывать "все большее разочарование" из-за нежелания Путина идти на перемирие и эскалации атак России на Киев и другие города.

Позже в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что глава Кремля "хочет забрать все это".

Отметим, что издание Bild накануне также писало о том, что РФ якобы планирует новое наступление на вторую половину лета. Руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Украины Андрей Коваленко на своем канале в Telegram уточнил, что на самом деле речь идет не о новом наступлении, а продолжении и усилении старого.

Чиновник напомнил, что на 2024 год Путин ставил задачу своим военным захватить украинские города на востоке, но Силы обороны Украины эти планы сорвали.

"Все, что делает Россия с того времени – вбрасывает все новые и новые резервы. Ничего нового не придумали они и сейчас", – объяснил Коваленко.

Как ситуация на фронте сейчас

В сводке американского Института изучения войны (ISW) за 13 июля сказано, что армия РФ в Украине продолжает наступление на разных направлениях фронта, но не достигает значительных успехов за исключением нескольких районов.

Недавно войска России продвинулись в районе Покровска и Новопавловки на Донетчине, это подтверждают геолокационные снимки. В частности россияне имели успех к северо-востоку от Покровска и на юго-запад от Новопавловки.

Кроме того, минобороны РФ отчиталось о якобы захвате населенного пункта Мирное, что на юго-запад от Новопавловки.

На севере Сумской области продолжаются бои. Россияне заявляли о продвижении в Юнаковке, на северной окраине Мирополья, северо-восточнее Алексеевки, однако эти данные не подтверждены.

На севере Харьковщины оккупанты также продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед. В то же время войска РФ пытались двигаться на север от Харькова в направлении Липцов и на северо-восток – в районе Волчанска и Зеленого.

Кроме того, враг безрезультатно продолжал наступать на северо-восток от Великого Бурлука – в направлении Чугуновки и Амбарного.

На Купянском и Лиманском направлениях российские военные не достигли подтвержденных успехов.

Также оккупанты штурмовали на северо-восток от Боровой в районе Загрызово и Колесниковки, на восток – в районе Зеленого Гая и Копанок, а также на юго-восток – в районе Грековки и в направлении Чернещины.

Безрезультатные атаки противник также проводил на Северском и Торецком направлениях, а также в районе Часового Яра.

Продолжаются наступательные операции в направлении Большой Новоселки, однако россияне не достигли подтвержденного продвижения вперед. Не продвинулись вперед оккупанты и на западе Запорожской области, на Херсонском направлении и на Гуляйпольском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп может объявить о новом военном пакете для Украины. Помощь будет включать в своем составе наступательное оружие, в том числе и ракеты способны достать до Москвы.

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