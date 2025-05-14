Вместо бойца 'СВО' – воин 'Азова': в России разгорелся скандал из-за мурала к 9 мая. Фото

В городе Дзержинский Московской области произошел курьез, который превратился в громкий скандал. К празднованию 9 мая местные власти заказали патриотический мурал за более 1,6 миллиона рублей.

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Планировали изобразить "героя спецоперации", но на стене появился знакомый многим образ - солдат, которого используют в рекламе службы по контракту ВСУ, в частности в батальоне "Азов". Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Первыми об этом заговорили пользователи местных пабликов в VK. Россияне узнали фигуру из украинской военной агитации и начали возмущаться. К тому же изображение не имело никакой символики РФ - ни флага, ни знака "Z". Военный был в форме натовского образца, с оружием, которое точно не ассоциируется с российской армией.

На фоне растущего скандала сначала попытались "переделать" изображение - дорисовали шевроны с российским флагом и "Z", а часть экипировки закрасили зеленой краской. Но это не помогло - после нытья россиян в соцсетях и публикаций в медиа мурал полностью зарисовали.

Интересно, что проект предусматривал создание еще двух подобных муралов на соседних зданиях. Но теперь судьба всей инициативы под вопросом.

Местные жители возмущаются не только провалом этого "победобесия", но и тем, что на "героя ВСУ" потратили почти 1,6 миллиона рублей из бюджета.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты продолжают призывать жителей РФ вступать в ряды военных и отправляться на фронт. Однако на этот раз получилось несостыковка - россияне вывесили плакат с агитацией идти на войну, но на нем изображена техника НАТО.

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