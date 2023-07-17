В России опозорились с агитацией: призывают идти на войну плакатами с техникой НАТО. Фото

Российские пропагандисты продолжают призывать жителей РФ вступать в ряды военных и отправляться на фронт. Однако, в этот раз вышла несостыковка – россияне вывесили плакат с агитацией идти на войну, но на нем изображена техника НАТО.

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Рядом с русским солдатом красуются западные танки Leopard 2A6E. Фото плаката распространилось по сети.

"Ты с нами?" – говорится на пропагандистском рисунке.

Также на плакате изображен российский солдат – в форме и шлеме, а рядом с ним немецкий основной боевой танк Leopard 2A6E.

Отметим, что разрешение на поставку Leopard нашим воинам Германия предоставила в конце января текущего года. Первые четыре танка прибыли в Украину из Польши 24 февраля 2023-го, на годовщину полномасштабного российского вторжения.

Leopard 2 считают один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения.

Основные характеристики Leopard 2A4:

– экипаж: 4 человека;

– вес боевой: 55 т;

– двигатель: турбированный дизель 1500 л.с.;

– калибр пушки: 120 мм;

– максимальная скорость: 68 км/ч.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отправит украинской армии дополнительные танки. По его словам, речь идет более чем о ста Leopard 1. Берлин нарастит поставки танков Украине.

Ранее Украина попросила у Германии больше Leopard 2 на фоне контрнаступления. Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник подчеркнул, что в боях такая техника на вес золота.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина давно использует немецкие "Леопарды" на фронте. Так, в сети появились новые фото танков Leopard 2 немецкого производства, которые Украине передали международные партнеры. Эти боевые машины усилили защитников страны и уже стоят на боевом дежурстве.

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