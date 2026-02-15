В тюрьму за лайк: в России начали наказывать за активность в соцсетях

Начиная с декабря 2025 года в России действует статья 13.53 Кодекса об административных правонарушениях – ответственность за поиск "заведомо экстремистского контента". Теперь достаточно самого факта запроса в браузере, чтобы получить протокол.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. На практике это подкрепляется массовыми проверками телефонов.

Проверяя документы, полиция в РФ требует разблокировать телефон, просматривает галерею, Telegram и историю браузера. На границе это уже привычная процедура, а теперь она происходит и в метро.

"Поиск, подписка или просмотр могут быть истолкованы как "интерес к экстремизму" или даже "распространение". Найденный "подозрительный контент" используют для открытия дела или давления", – отмечают в СВР.

Формальные границы таких проверок размыты. Попытка оспорить действия силовиков может завершиться насилием или новым обвинением. В РФ сформировалась такая система, где один донос имеет больший вес, чем доказательства, отмечают в разведке.

С 2010 года в России открыли более 30 000 уголовных и административных дел за публикации, репосты и лайки в соцсетях. Почти 80% административных и 46% уголовных производств приходится на "ВКонтакте". Четверть уголовных дел касается сообщений в Telegram.

Основные статьи – "экстремизм" (ст. 280, 282 УК РФ), "дискредитация армии" (ст. 20.3.3 КоАП РФ и 280.3 УК РФ) и "фейки" об армии (ст. 207.3 УК РФ). Основанием может стать что угодно: репост, сохраненная картинка, мем или даже лайк на сообщении. Преследуют и за публикации многолетней давности, и за удаленные посты.

Часто дела начинаются не с мониторинга, а с доносов коллег, соседей или знакомых со скриншотами частных переписок. Иногда причиной становится личный конфликт, а обвинение строится по принципу "слово против слова".

"Даже без публичных заявлений человека могут обвинить в участии в "экстремистском сообществе". Подписка на "нежелательный" канал, участие в закрытом чате или пересылка сообщения – этого уже достаточно", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в России домены интернет-сервисов YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram были удалены из российской официальной интернет-системы доменных имен. В результате устройства российских пользователей перестали получать IP-адреса указанных ресурсов. Это означает, что указанные ресурсы не просто замедлены или работают с перебоями – они вообще заблокированы.

