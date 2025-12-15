В Томске россияне устроили протест против блокировки Roblox: о войне ни слова

14 декабря около 50 жителей Томска (РФ) устроили пикет, однако не против режима диктатора Владимира Путина или его преступлений. Россиян возмутила блокировка игровой платформы Roblox.

Местные издания сообщили, что протест состоялся на окраине города, в местном гайд-парке, в сквере на улице Высоцкого. Перед началом акции организаторам и участникам пришлось расчистить площадку от снега.

На окраину активистов отправила администрация – жители Томска подавали заявку на мероприятие в центре, но власти перенесли его из-за "занятости площадок".

Что требовали россияне?

Участниками пикета была молодежь, в основном студенты местных учебных заведений, а также родители детей, которые играют в Roblox.

Жители государства-агрессора держали в руках плакаты с надписями: "Аааа руки прочь от Roblox!" "Блокировка и запреты – все на что вы способны?" "Верните Roblox!" "Roblox – жертва цифрового железного занавеса" "Roblox – нежная штучка, играй и не блокируй".

Во время акции звучали лозунги, в частности требование: "Верните детям Roblox".

В сквер пришли также противники этой видеоигры. "За иностранщину! Срамота! Нет бы российских производителей поддерживать", – заявил один из них.

Силовики, которые присутствовали на пикете, задержали двух человек. Одного из них забрали в полицию из-за того, что он демонстрировал символику, объявленную в РФ экстремистской. О какой именно символике идет речь, уточнений нет.

Как ранее писал OBOZ.UA, юношу из Иркутской области РФ Алексея Бадмаева российский так называемый суд приговорил к семи годам заключения из-за "финансирования терроризма". Он сделал донат "Русскому добровольческому корпусу", а также в своих интернет-публикациях выступал против войны.

