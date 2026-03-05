В Саратове и Энгельсе прогремели десятки взрывов: сообщают о перебоях со светом. Фото и видео

В ночь с 4 на 5 марта в страну-агрессора России в очередной раз посетили неизвестные беспилотники. Из-за атаки дронов в Саратове и Энгельсе случились перебои со светом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Кроме того, россияне публикуют в соцсетях кадры атаки.

По данным местных пабликов, в Саратове под атакой оказались нефтеперерабатывающий завод и объекты энергетики. В городе и области прогремели около 40 взрывов.

В результате визита неизвестных дронов россияне жалуются на перебои с электричеством.

В небе по обоим берегам реки Волги фиксируют вспышки от взрывов. Несмотря на работу российской ПВО, местные рассказывают о дыме, поднимающемся над одним из районов города.

По состоянию на 00:48, комментариев от официальных источников или российских чиновников не поступало.

Напомним, утром 4 марта дроны-камикадзе атаковали Кировскую область в РФ. По предварительным данным, целью удара стало химическое предприятие "Уралхим" в городе Кирово-Чепецк.

Также OBOZ.UA сообщал, в российском городе Новороссийск поздно вечером 1 марта прогремеливзрывы в районе портовой инфраструктуры. По предварительным данным, удары зафиксировали вблизи нефтяного терминала, над которым поднялся густой дым.

