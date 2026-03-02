В Новороссийске прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов. Фото и видео

В российском городе Новороссийск поздно вечером 1 марта прогремели взрывы в районе портовой инфраструктуры. По предварительным данным, удары зафиксировали вблизи нефтяного терминала, над которым поднялся густой дым.

Информацию о взрывах распространили местные жители в социальных сетях. Они публикуют видео с места происшествия и отмечают, что город подвергся атаке беспилотников. В описании к одному из роликов говорится: "Порт Новороссийска ... атака БпЛА".

Очевидцы сообщают о мощном взрыве на одном из нефтяных объектов. На кадрах видна вспышка и дым, который поднимается над портовой зоной. Отмечается, что в районе нефтяного терминала наблюдается значительное задымление.

Официальной информации о характере пораженных объектов, масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет. Данные уточняются. Местные власти публичных заявлений по состоянию на ночь не делали.

По предварительным данным, взрывы прогремели именно в портовой части города, которая является важным логистическим узлом на побережье Черного моря. Речь идет об инфраструктуре, связанной с перевалкой нефти и нефтепродуктов.

Ранее США официально предупредили Украину, что атаки на российские нефтяные объекты, в частности в Новороссийске, повлияли на американские инвестиции в Казахстане. Это связано с интересами американских компаний в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские спецслужбы осуществили успешную атаку на морскую инфраструктуру в порту "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, среди пораженных объектов оказался большой десантный корабль проекта 1171.

