В Санкт-Петербурге вспыхнул большой склад горюче-смазочных материалов: сообщают об угрозе взрыва. Фото и видео

В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на складе ГСМ. По предварительной информации, горит складское помещение площадью около 500 кв. метров.

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Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и очевидцы в соцсетях. Очевидцы отмечают, что в районе Шушара, вблизи Новгородского проспекта в Санкт-Петербурге, зафиксирован масштабный пожар. Некоторые источники уточняют, что возгорание произошло на Дизельном проезде.

Свидетели публикуют видео и фото густого черного дыма и пламени, охватившего значительную часть здания.

"Сильный пожар в Московском районе. По словам читателей, это Дизельный проезд. Черный дым виден из всех частей юга Петербурга. Следим за ситуацией", – сообщает телеграмм-канал Фонтанка SPB Online.

На место происшествия уже прибыли пожарные бригады. По состоянию на сейчас обстоятельства возгорания устанавливаются, официальной информации о пострадавших нет.

Очевидцы сообщают о серии детонаций, ударных волнах и панике среди местных жителей. Последствия взрыва еще оцениваются, но официальной реакции со стороны российского военного руководства пока не последовало.

Как сообщал OBOZ.UA, во Владимирской области РФ днем 22 апреля прогремели сильные взрывы с последующей детонацией. По словам местных жителей, был поражен один из крупнейших российских арсеналов — 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ.

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