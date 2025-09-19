В РПЦ заявили, что законы о защите от домашнего насилия убивают 'традиционную семью'. Видео

Русская православная церковь решила, что законы о защите от домашнего насилия – это самое страшное, что могло случиться с "традиционной семьей". Священник из Удмуртии Вячеслав Клюев раскритиковал ювенальную юстицию и законодательство о профилактике бытового насилия.

Он заявил, что это якобы "убивает семью", увеличивает количество разводов и уменьшает рождаемость. Об этом он заявил в эфире российских телеканалов.

Оказывается, защищать слабых и беззащитных – это уже слишком. Между тем реальные цифры не слишком вписываются в эту религиозную картину. За последние два года от рук партнеров в России погибли по меньшей мере 2284 женщины. Убивали их, в частности, и участники так называемой "СВО", которые вернулись домой. Но РПЦ убеждена, что главное не жизнь людей, а "традиционная семья".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта-священника, который бросил свой приход, чтобы воевать против Украины. Заслуженное наказание поп РПЦ Сергей Вайда получил 7 мая 2025 года.

В РФ похвастались тем, что священнослужитель добровольно взял в руки оружие еще в начале полномасштабного вторжения. До этого он был настоятелем Успенского храма на хуторе Гавердовский Майкопского района (Республика Адыгея), ранее – настоятелем Ильинского храма станицы Незамаевской (Ростовская область).

Вайду от участия в "СВО" не остановило не только то, что он был священником, но и 11 детей.

