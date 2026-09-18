В российском Таганроге после взрывов бушует пожар: что происходит

В российском Таганроге ночью 18 сентября "работают силы противовоздушной обороны", которые якобы пытаются отразить атаку дронов. Из-за взрывов в городе уже начался пожар.

Видео дня

О взрывах в Таганроге без конкретных подробностей около 4:00 утра сообщила мэр города Светлана Камбулова. В свою очередь, Osint-сообщество Exilenova+ собрало видео из города и утверждает, что пожар возник из-за некомпетентной работы ПВО.

Что происходит в городе

"Оставьте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! Прошу не паниковать и сохранять спокойствие", – призвала Светлана Камбулова.

Также о работе ПВО в городе сообщал глава Ростовской области Александр Скрябин.

В регионе по состоянию на сейчас сохраняется "беспилотная опасность".

Местные жители жалуются (а иногда – и в восторге) и на атаки дронов, и на работу своей ПВО.

Что предшествовало

В ночь на вторник, 15 сентября, Таганрог подвергся ракетной атаке. В тот раз целью стало авиастроительное предприятие "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева".

Причем ранее Украина уже атаковала Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева – удары были нанесены в 2024-м и в конце 2025-го года.

Как сообщал OBOZ.UA, также 12 сентября Силы обороны Украины очень эффективно нанесли удары по законным военным целям в Таганроге. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе. А еще они поразили склад ГСМ на местном военном аэродроме и вражеские запасы дронов типа "Молния".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!