В российском Горно-Алтайске неизвестный диверсант поджег подстанцию: часть города осталась без электричества. Фото и видео

В сибирском городе Горно-Алтайске произошел пожар и, как следствие, масштабное отключение электроэнергии. Неизвестный намеренно поджег электрическую подстанцию города.

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Как сообщил глава региона Андрей Турчак, неизвестный "слил масло из двух трансформаторов на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" №19 и поджег оборудование". Это произошло в 22:52 по местному времени.

Из-за диверсии во всем городе исчез свет. Хотя по словам Турчака, электроснабжение в центре города возобновлено, на самом деле с электричеством только социальные объекты в центре города. Как сообщают местные жители, свет находится в больницах и других муниципальных учреждениях в центре города, потому что они "резервно заживлены от генераторов".

Так или иначе, Турчак уверяет, что работы по восстановлению света будут завершены в течение 6 часов.

По его словам, "правоохранительные органы" уже начали расследование, и "виновные будут найдены и наказаны".

Как отмечают местные жители, в городе не только нет света, но также отсутствуют водоснабжение и отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Туапсе в течение трех суток тушили масштабный пожар, возникший после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод. Пожар охватил резервуар, в котором было около 20 тысяч тонн бензина, и быстро распространился на площадь более тысячи квадратных метров.

Напомним, что 14 марта в России также жаловались на дроновую атаку по Московской области. Российская пропаганда сообщала о взрывах в Москве, также известно, что это была самая массированная украинская атака по столице страны-агрессора.

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