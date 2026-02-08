В российском Белгороде ночью прогремели взрывы на энергообъекте: власти говорят о 'сложной ситуации'

Россияне начинают ощущать на себе последствия террористических попыток армии РФ заморозить украинцев, уничтожив энергетику. В Белгородской области в ночь на 8 февраля, по словам местных жителей, была поражена электроподстанция "Белгород".

Видео дня

В результате десятки тысяч россиян остались без тепла, света, а кое-где – и без газа. Губернатор региона ситуацию в городе назвал "сложной".

Что известно

Еще ночью белгородские паблики начали сообщать о взрывах в городе. Россияне снимали видео, фиксирующие работу российской ПВО по целям в воздухе, а также моменты прилетов.

Тогда же, ночью, некоторые местные Telegram-каналы заявили о вероятном поражении электроподстанции "Белгород".

"По предварительным данным, ракетный удар был нанесен по электроподстанции "Белгород" в районе улицы Сторожевая в Белгороде. В направлении подстанции во время обстрела видели вспышки синего света, что может свидетельствовать об ударе по трансформаторам", – писал один из пабликов.

При этом местные власти убеждали россиян, что атака была "отбита"

"Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО – отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация обо всех последствиях – уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

А уже утром выяснилось, что отбитая "атака" лишила значительную часть жителей Белгорода, не только света, но и отопления и газа.

"У нас продолжается достаточно сложная ситуация. Несмотря на все героические усилия энергетиков, восстановление идет крайне сложно. Очень много порывов – явных или которые мы видим только тогда, когда начинаем подключение к сети, происходит замыкание – и снова начинают свою работу энергетики сначала. Работа не останавливалась ни на одну секунду, она и сейчас продолжается", – заявил Гладков около 7 часов утра.

По его словам, без отопления в Белгороде остались около 80 тысяч россиян – и, по самым оптимистичным оценкам российского чиновника, подавать тепло коммунальщики смогут не более чем для тысячи жителей Белгорода в час.

Также Гладков заявил об "около 3 тысяч человек без газа" и "около тысячи человек – без электроэнергии".

В городе, по его словам, открыто несколько "пунктов обогрева", где можно "прийти, зарядить телефон, выпить горячего чая, задать вопросы", а также "постараться посидеть, отдохнуть".

Ранее OBOZ.UA писал, что в российском Выборге взорвалась подстанция и пропал свет в сразу нескольких населенных пунктах Ленинградской области РФ. Жители Выборга утверждают, что в городе прогремел взрыв на подстанции. Официально же было заявлено о "проблемах с сетью".

Учитывая, что воздушную тревогу в регионе этой ночью не объявляли – блэкаут, скорее всего, возник без помощи Сил обороны. Ведь руководство РФ предпочитает уничтожать энергетику Украины вместо того, чтобы отремонтировать изношенные сети для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!