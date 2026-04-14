В российской Казани произошел взрыв в районе порохового завода: первые подробности. Фото и видео

В Казани 14 апреля произошел взрыв в районе порохового завода в Кировском районе. После инцидента на место оперативно прибыли спасательные службы, местные жители сообщали о звуках взрывов и пожаре.

Информацию о происшествии распространил Telegram-канал Exilenova+, который отметил, что взрыв произошел непосредственно на территории предприятия. Издание страны-агрессора KazanFirst со ссылкой на собственные источники сообщило, что пострадали три человека, а сам инцидент носил техногенный характер.

Позже пресс-служба главы Татарстана заявила, что причиной стала система сброса давления, и уточнила, что пострадали два человека.

Местные жители рассказывали о сильном грохоте и дыме, который поднимался над территорией завода. Сначала информация о количестве пострадавших разнилась, что, кажется, немного запутало ситуацию. Но впоследствии власти дали более сдержанные данные. В региональных структурах также подтвердили, что после взрыва произошел обвал части зданий.

Некоторые сообщения указывали, что возгорание было вблизи здания ФКП "ГосНИИХП" – научно-исследовательского института химических продуктов. Это предприятие занимается разработкой технологий производства порохов и смесевых топлив для вооружения.

Что известно сейчас

Взрыв произошел на территории Казанского порохового завода – одного из старейших государственных предприятий такого типа в России. По данным властей, после инцидента на объекте произошел обвал, что могло осложнить спасательные работы.

Предприятие производит порох для стрелкового оружия и артиллерии и входит в перечень системообразующих в стране. Его основали еще в XVIII веке. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять, а на месте работают экстренные службы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Казани (Татарстан, РФ) в ночь на 10 апреля дважды звучала сирена оповещения о воздушной тревоге. Также в других городах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Это впервые за время полномасштабного вторжения в Украину в Казани включили воздушную тревогу. Расстояние до Казани от украинской границы составляет примерно 1200-1500 километров.

