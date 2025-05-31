В России женщина отправила на 'СВО' четырех мужчин ради 'гробовых', но дальше что-то пошло не так

В российском Нижневартовске правоохранители заинтересовались женщиной, которая отправляла своих мужей на "СВО" ради "гробовых" выплат. Когда военнослужащие погибали, "черная вдова" присваивала себе начисленные средства и делилась ими с сотрудниками полиции.

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Об этом сообщают российские СМИ. Таким образом за период "СВО", злоумышленнице с помощью сообщников удалось осуществить "схему" по меньшей мере четыре раза, при этом стало известно, что она действовала не одна, а в составе организованной преступной группы.

В конце мая в Ханты-Мансийске (Россия) было возбуждено дело против организованной преступной группы (ОПГ), которая использовала одиноких мужчин для получения выплат за участие в "СВО". Среди подозреваемых, кроме ключевой фигуры, которую уже окрестили "черной вдовой", оказалось еще трое сообщников.

По версии следствия, их преступная схема работала так: сотрудник полиции, привлеченный к ОПГ, использовал служебные базы данных для поиска информации об одиноких, ранее судимых мужчинах с зависимостями. Именно эта уязвимая категория была их мишенью.

Далее подозреваемая, которая играла роль "черной вдовы", якобы случайно знакомилась со своими жертвами. После знакомства она уговаривала мужчин заключить фиктивный брак, а затем – подписать контракт с Министерством обороны. Когда "фиктивной жене" приходило извещение о смерти мужа и соответствующие выплаты, полученные средства делились между всеми членами банды. После этого преступники искали новых жертв, и схема повторялась.

Следователи оценивают, что за несколько лет своей мошеннической деятельности "черная вдова" сумела завладеть не менее 15 миллионами рублей, получая примерно 3,5 миллиона рублей за каждого погибшего на "СВО" мужчину. Правоохранители обратили внимание на деятельность женщины и ее сообщников после того, как родственница одного из погибших военнослужащих подала заявление в полицию.

Вероятно, жертв "черной вдовы" было больше. Сейчас следствию известно, что полицейский, который сотрудничал со злоумышленницей, передал ей личные данные по меньшей мере семи мужчин. Из-за того, что для фиктивных браков могли привлекаться посторонние женщины, следствию пока не удается установить точное количество пострадавших. Однако известно, что за данные о каждом холостяке, полицейский получал от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, в российском Челябинске на свалку выбросили гробы с телами военнослужащих, ликвидированных на войне против Украины. Их случайно нашли местные жители. Отмечается, что цинковые гробы якобы по ошибке прислали в Челябинск вместо Новосибирска. Вместо того чтобы отправить "груз 200" по адресу, участников "СВО" просто вывезли на свалку.

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