Кремлевские представители в очередной раз прокомментировали возможную встречу диктатора РФ Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Теперь в Москве сомневаются, что такая встреча вообще состоится в 2025 году.

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В Кремле заявили, что им нужны результаты, которые можно обсуждать на уровне Трампа и Путина. Об этом в комментарии российским пропагандистам рассказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, на данном этапе разговоры Трампа с Путиным по телефону уже дают определенные результаты. При этом Ушаков сомневается, что очная встреча диктатора РФ с президентом США состоится до конца текущего года.

Помощник главаря Кремля подчеркнул, что встреча Путина и Трампа должна быть тщательно подготовлена, ведь Москве нужны результаты, которые могут быть обсуждены на наивысшем уровне.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что стоит за заявлениями России о готовности к затяжной войне. По его мнению, "Кремль умышленно поднимает ставки".

Между тем в ISW обратили внимание на то, что Россия дала "сигналы" перед переговорами в Стамбуле. Накануне встречи Москва продолжает выдвигать ультиматумы и оперирует максималистскими требованиями, а российские официальные лица сигнализируют о бескомпромиссной позиции. Все это говорит о том, что от встречи в Стамбуле вряд ли стоит ожидать результатов.

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