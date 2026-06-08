В России заочно осудили на пожизненное одного из лидеров РДК Василия Кирющенко

Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению одного из руководителей "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Василия Кирющенко. Его признали виновным в якобы подготовке терактов и участии в боевых действиях на стороне Украины.

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Об этом сообщило Радио Свобода. Кроме пожизненного заключения, суд назначил Кирющенко штраф в размере 2 млн рублей и удовлетворил гражданские иски на сумму еще 7 млн рублей.

В чем обвиняют Кирющенко

По версии российского следствия, Василий Кирющенко разрабатывал план проникновения на территорию Брянской области в составе подразделений Вооруженных сил Украины и участвовал в деятельности "Русского добровольческого корпуса".

В России РДК считают террористической организацией. В то же время сам корпус был создан в 2022 году преимущественно из граждан России, которые воюют на стороне Украины против российских войск.

Кирющенко называют одним из идеологов подразделения. Он участвует в боевых действиях в составе РДК.

Василий Кирющенко родился в 1994 году. Он является сыном актера и режиссера Алексея Кирющенко – автора сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил будущий президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее пожизненные сроки получили и другие члены РДК

В марте 2023 года бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили рейд на территорию Брянской области РФ. После этого российские власти усилили уголовное преследование участников подразделения.

В ноябре 2024 года российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению еще пятерых членов РДК, среди которых был основатель корпуса Денис Капустин.

Как сообщал OBOZ.UA, в России снова объявили в розыск Дениса Капустина – основателя и командира РДК. Соответствующую информацию внесли в базу данных МВД РФ в начале января. Это произошло после заявлений украинской военной разведки о том, что сообщение о его гибели Капустина было инсценировкой.

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