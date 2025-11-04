В России умер телеведущий-путинист Юрий Николаев, который поддерживал войну в Украине: чем он еще 'прославился'. Фото

Известный российский телеведущий и пропагандист Юрий Николаев умер в Москве 4 ноября. Ему было 76 лет. Телеведущему стало плохо дома, после чего он умер. Последний раз он попадал в больницу еще в октябре из-за проблем с дыханием.

Видео дня

Об этом заявил Telegram-канал SHOT, отметив, что Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. В ноябре 2024 года он уже попадал в реанимацию после обморока – тогда врачи диагностировали у него отек легких.

"Юрий Александрович много лет курил и имел последствия этой привычки. Последний раз его госпитализировали с острой нехваткой кислорода", – сообщил источник.

Болезнь и последние годы

Несколько лет назад у телеведущего диагностировали рак легких. Из-за осложнений Николаев неоднократно лечился в больницах, а также перенес операцию на бедре в 2024 году после падения. В том же году он переболел коронавирусом. Коллеги вспоминают, что последние месяцы артист сильно похудел и передвигался с трудом, но продолжал общаться со знакомыми по телефону.

Юрий Николаев получил известность как ведущий музыкальных программ "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Достояние республики". Его имя часто упоминали как одно из лиц советского телевидения. Однако в последние годы он стал известен не только профессиональной деятельностью, но и публичной поддержкой путинского режима.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину Николаев открыто выступил на стороне агрессора. Он осудил российских артистов, которые выступили против войны, заявив: "Кто уехал – значит, он против нас, значит, ему или ей обратного пути в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там – работайте, а обратного пути быть не может". Его высказывания вызвали волну возмущения в соцсетях.

Биография

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в городе Кишинев, тогдашней Молдавской ССР. С юных лет проявлял интерес к сцене, музыке и работе с публикой. Его карьера началась еще в советские времена, когда он начал работать на телевидении как диктор и ведущий, постепенно став одним из самых узнаваемых лиц центральных каналов.

Его семья имела тесные связи с советскими силовыми структурами. Мать, Валентина Игнатьевна, была капитаном КГБ, а отец, Александр Сильвестрович Николаев, служил полковником МВД и имел многочисленные государственные награды. Сам Юрий вспоминал, что только в зрелом возрасте узнал о судьбе деда, который в сталинские времена был репрессирован, но бежал и эмигрировал в Канаду. В эмиграции заработал большое состояние и все наследство оставил своей единственной дочери Валентине. Но она, как работница советского КГБ, была вынуждена написать отказ от зарубежного наследства.

В 1975 году Николаев стал ведущим популярной программы "Утренняя почта", которая выходила еженедельно и имела огромную зрительскую аудиторию по всему СССР. Эта передача сделала его настоящей телевизионной звездой. После распада Советского Союза он продолжил работать на телевидении, основал собственную студию "ЮНИКС" и создал музыкальную программу "Утренняя звезда", выходившую с 1991 по 2003 год.

Позже Николаев работал на различных федеральных каналах России – "Россия" и "Первый канал". Вел шоу "Танцы на льду", "Танцы со звездами", "Большая перемена" и "Достояние республики". В 2017 году он стал лицом программы "Честное слово". Несмотря на проблемы со здоровьем, до последних лет жизни продолжал появляться на телеэкранах и вел праздничные эфиры.

Интересный факт

Именно Юрий Николаев стал тем человеком, который придумал сценическое имя Ани Лорак. В 1995 году, когда молодая певица Каролина Куек участвовала в популярном российском телешоу "Утренняя звезда", ведущий прочитал ее имя наоборот – и так родился псевдоним, который принес артистке славу.

Как писал ранее OBOZ.UA, Николаев считал, что настоящая фамилия исполнительницы звучит не совсем удачно для сцены, поэтому предложил ей новое имя. Этот момент стал для певицы переломным, ведь именно после выступления на программе Николаева она начала строить успешную карьеру, которая впоследствии превратилась в откровенно пророссийскую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!