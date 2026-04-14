В России установили план по набору иностранцев в армию: применяют обман и запугивание

Военное руководство России определило план по привлечению иностранных граждан, проживающих на ее территории, к службе в армии. Речь идет о намерении мобилизовать от 0,5 до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе.

Вербовка осуществляется не только через финансовые стимулы, льготы и обещание гражданства РФ, но и с применением обмана и принуждения. Об этом говорится в проекте "Хочу жить".

По данным источников в ВС РФ, Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба совместно со службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России сейчас активно уточняет мобилизационный ресурс среди мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, соответствующие проверки уже проведены во всех федеральных округах страны.

"Военкоматам ставят конкретные планы: привлечь от 0,5 до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе. Набор продолжается через 97 пунктов отбора на контрактную службу (ПОВСК)", – говорится в сообщении.

В проекте отметили, что наибольшее количество иностранцев зафиксировано в Центральном военном округе – 30, в Московском и Южном округах – по 21, в Восточном – 14, а меньше всего в Ленинградском – 11.

Всего на 2026 год Минобороны РФ планирует привлечь не менее 18 500 иностранных граждан к службе.

РФ нацелилась на иностранцев из бедных стран

Прежде всего минобороны РФ ориентируется на граждан стран СНГ, в частности государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Параллельно ведется вербовка и за пределами РФ, в частности в Бангладеше, Чаде, Судане, Бурунди и других бедных странах Азии и Африки.

Кроме официальных пунктов отбора на контрактную службу, рекрутинг в регионах РФ также осуществляют созданные под контролем ГУ ГШ ВС РФ структуры, которые позиционируются как псевдо-ПВК – "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Смолоскип", "Патриот", "Пламя", "Сокол" и другие.

"Схемы вербовки кроме предложения денег, льгот и российского гражданства, включают практики обмана и принуждения", – отмечается в сообщении.

Механизм базируется на искусственном создании или сознательном использовании правовой уязвимости иностранцев, в частности из-за окончания срока действия туристических или студенческих виз, невозможности их продления или легализации пребывания в установленные сроки, а также административных задержаний за нарушение миграционного законодательства РФ.

В таких условиях иностранцам фактически предлагают "альтернативу", которая сводится к выбору между тюрьмой и подписанием контракта с минобороны РФ.

"Призываем правительства стран, чьих граждан активно вербует Россия – прежде всего государств Центральной Азии и Африки – активизировать работу по информированию своих граждан, находящихся в РФ или планирующих ее посещение. Их жизням угрожает непосредственная опасность быть втянутыми в войну России против Украины с высоким риском не вернуться домой живыми", – отметили в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ пытается пополнять потери своей армии, вербуя наемников из Африки. Некоторые из африканских стран, чьих граждан россияне обманули и бросили на фронт, требуют объяснений у Москвы, в частности речь идет о Кении и Гане.

