В России решили максимально сэкономить на 'освободителях': что творится в оккупационной армии и в чем суть 'ноу-хау'

Несмотря на попытки Кремля убедить мир в своем миролюбии, это получается из рук вон плохо, ну а украинцы по полной ощущают это на себе. Но теперь начали "бунтовать" уже и "герои СВО", которых насильно заставили подписать контракт, а затем выбросили как использованную вещь.

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И мобика, и срочника

Сегодня мобилизованных россиян усиленно заставляют подписывать контракты. Экономия, как говорится, налицо: в этом случае им не положены единовременные выплаты. А они, на минуточку, могут доходить до нескольких миллионов в зависимости от региона.

Принуждают различными методами, что подтверждает один из мобилизованных россиян, которому пока удалось этого избежать.

"С каждым днем все больше мобиков подписывают контракт. Заставляют, принуждают самыми разными способами. Итог: из всех моих знакомых я знаю на текущий момент только десять человек, которые остаются в статусе мобилизованных. Я одиннадцатый", – написал он в своем Telegram-канале.

Но наиболее жесткий прессинг – у срочников. Призванных на службу юных россиян заставляют с первых дней подписывать контракт (раньше его можно было заключать только спустя полгода).

Дело в том, что срочников нельзя отправлять в зону боевых действий в Украине – в отличие от контрактников. Потому командиры проводят "разъяснительную работу", под которой подразумевается и физическое воздействие – то есть избиение. И таких фактов – множество.

К слову, российские срочники все равно гибнут – правда, преимущественно на территории Курской области. И в этом большая заслуга распиаренных подразделений типа кадыровского "Ахмата", тикток-воины которого бросили свои позиции и спрятались в глубоком тылу.

"Научим родину любить"

Отдельная тема – охота на мигрантов. А если точнее, на тех, кто недавно получил российское гражданство, но не стал на воинский учет. В последние пару недель силовики массово проводят рейды по местам, где таких "несознательных" граждан особенно много. Например, на рынках, где работает много выходцев из Средней Азии.

На продуктовой базе в Санкт-Петербурге документы проверили у 125 человек, и в итоге 25 сразу же отвезли в военкомат. Теперь им прямая дорога на войну с Украиной. И это только один объект – а их много.

Такие рейды сопровождаются одной из любимых фраз российских силовиков: "Научим тебя родину любить". Правда, "любить" в этом случае вряд ли придется долго – учитывая, что новобранцев практически сразу же бросают в мясные штурмы.

Казна трещит по швам?

Тем временем россияне сообщают, что начались проблемы с выплатами. Некоторым мобилизованным еще не заплатили за февраль, а контрактникам и вовсе урезали "боевые".

"Сейчас вообще у контрактников такая тенденция, что все большее число вояк снимают с боевых выплат, если они не прям на самом-самом передке. И платят им, по сути, голый оклад: 50-60 тыс. (руб. – Ред.)", – написал в комментарии один россиянин.

Для понимания: это примерно 15-18 тыс. грн.

Еще один прецедент: Ростовская область РФ стала "первопроходцем" в снижении региональных выплат за подписание контракта с минобороны. Власти снизили сумму с 1,2 миллиона рублей до миллиона. И, судя по всему, это только начало, хотя до этого по отмашке сверху выплаты только росли.

Еще одна большая графа расходов и нагрузка на бюджет – это лечение "освободителей". А счет получившим ранения (и в том числе ставшим инвалидами) в России идет на сотни тысяч. Большинству чудом выживших на войне захватчиков необходимо как длительное лечение, так и протезирование. А с этим сейчас ну очень большие проблемы.

В социальных сетях оккупанты записывают слезливые видео, как "родина их использовала и бросила". Например, 27-летний Денис Белый в прошлом году получил на территории Украины тяжелое ранение, которое привело к ампутации ноги. С конца декабря он добивается направления на протезирование, но российские медучреждения его игнорируют.

"Герой СВО" стал сам обзванивать госпитали, но получил полный игнор: его типа переключали на разные линии, но в итоге бросали трубку. Оккупант заявил, что с такими проблемами и безразличием сталкиваются многие военнослужащие РОВ.

Не закопают, так сожгут

Сегодня активный набор на фронт идет в России всеми возможными способами. И это является еще одним подтверждением того, что прекращать воевать с Украиной страна-агрессор не собирается.

Тем временем в российских городах заканчиваются места на кладбищах. Например, власти Красноярска уже пообещали выделить для "героев СВО" два новых участка, а также наконец-то достроить крематорий.

Ну, как говорится, здоровья погибшим...