В России полицейским платят за вербовку задержанных на войну: уехать на фронт предлагают даже педофилам – СМИ

Военно-политическое руководство России продолжает прилагать максимум усилий, чтобы завлечь на войну против Украины как можно больше пушечного мяса. Теперь за вербовку задержанных российским полицейским начали дополнительно платить.

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За каждого завербованного силовикам выплачивают от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Вёрстка".

Так называемые премии за вербовку задержанных полицейские начали получать по всей территории России. При чем поехать на фронт предлагают даже подозреваемым в педофилии.

Действующая система "премий" за вербовку на войну с Украиной предусматривает выплаты от 10 до 100 тысяч рублей. Полицейских обязали ещё до первого допроса подозреваемого предложить ему заключить контракт с минобороны РФ.

Также стало известно, что уехать на войну могут все, кроме фигурантов уголовных дел террористической направленности, дел, связанных с госизменой или шпионажем, а также предполагаемых педофилов. Но в реальности заключить контракт предлагают всем подряд.

В июне 2025 года в РФ пытались завербовать педофила из Республики Коми. Маньяк признался в сексуальном насилии над четвероклассницей, а позже согласился подписать контракт.

Стоит отметить, что по новой схеме вербовки от полицейских на войну в Украину соглашается поехать каждый десятый преступник. При чем сами же силовики признаются, что легче всего на такой шаг идут "маргиналы всякие" и "тупые наркоманы".

Напомним, в России мобилизация выходит на новый уровень. В Саранске сотрудники военкомата пошли на откровенное ноу-хау: заманивают на войну алкоголиков и бездомных не идеологией или деньгами, а водкой и сигаретами.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Центре национального сопротивления отмечали, что Россия продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе из-за кадрового кризиса россияне собираются вербовать бездомных.

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