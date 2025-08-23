В России при попытке выехать в Беларусь задержали блогера, который поддерживал ВСУ

В субботу, 23 августа, в России был задержан блогер Арсен Маркарян. Он недавно вернулся в Москву, однако решил сбежать оттуда, спрятавшись в багажнике машины.

Автомобиль, на котором Маркарян направлялся в Беларусь, остановили под Москвой, на Можайском шоссе, возле Кубинки. Об этом сообщили в МВД РФ.

Чем Маркарян не угодил российским властям

Против блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о "реабилитации нацизма".

Кроме того, в конце января прокуратура Москвы инициировала проверку против него за призывы "к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием дронов".

Весной мужчину объявили в розыск. Российская общественная деятельница Екатерина Мизулина сообщила о намерении написать донос на вернувшегося в РФ Маркаряна, но не успела это сделать, так как его уже задержали.

23 августа Маркаряна доставили на допрос в Следственный комитет (СК). Там ему предъявили обвинение по ч.4 статьи 354.1 УК РФ "Оскорбление памяти защитников Отечества". Во время допроса блогер не признал свою вину.

Следствие будет ходатайствовать об аресте Маркаряна в понедельник, 25 августа, заявили в СК. Ему грозит пять лет колонии.

Чем известен блогер и что говорил об Украине

Арсен Маркарян – блогер и коуч, известный своими скандальными высказываниями. Ему 30 лет.

Когда-то он продвигал здоровый образ жизни и "личностный рост", но популярность получил благодаря мизогинным высказываниям о "превосходстве" мужчин над женщинами.

Также он критиковал россиян как нацию и заявил, что хотел бы, чтобы украинские танки и авиация "бомбили Москву".

