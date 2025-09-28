В России пожаловались на удары по Белгородской ТЭЦ и подстанции: в городе пропал свет и вода. Фото, видео

Вечером 28 сентября губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков заявил об ударах Сил обороны Украины по объектам инфраструктуры. В Белгороде зафиксированы значительные перебои с электроснабжением и водой, а также проблемы со связью.

В своем Telegram-канале Гладков отметил, что из-за отсутствия электроэнергии возможны сбои в оповещении населения о ракетной опасности или атаках беспилотников. По его словам, сейчас оценивается масштаб повреждений, а коммунальные службы работают над восстановлением подачи света и воды.

Реакция властей

Чиновник уточнил, что коммунальные предприятия перевели критически важные объекты на резервные генераторы. В частности, водоканал и больницы работают в таком режиме. Он призвал жителей оставаться дома и избегать пребывания на улице во время возможных атак. Гладков пообещал обнародовать новую информацию после 21:00, когда появятся первые результаты работы ремонтных бригад.

В результате удара по ТЭЦ пострадали двое местных гражданских. Мужчина с ранением живота и женщина с баротравмой были госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи сообщают, что пациентам оказывается вся необходимая помощь. Их состояние уточняется.

Последствия ударов

По словам местных властей, повреждения энергетических объектов вызвали масштабные перебои в работе предприятий и бытовом секторе. Часть города осталась без света, воды и стабильной связи. Точный объем разрушений и время восстановления энергосистемы до сих пор устанавливаются.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на дороге между населенными пунктами Титовка и Архангельское в Белгородской области был поражен автомобиль с военнослужащими Российской Федерации. В результате атаки погиб один сержант, еще несколько человек получили ранения. По данным ресурса, атака была осуществлена 22 сентября 2025 года с применением FPV-дрона.

