В России пожаловались на атаки дронов по объектам энергетики: на Брянщине и Смоленщине исчез свет

Поздно вечером 21 октября в России заявили о новой массированной атаке беспилотников. Под ударом были в том числе объекты энергетики – подстанции и ТЭЦ – в Брянской и Смоленской областях.

Видео дня

Соответствующие фото и видео появились в местных пабликах. Россияне заявляли, что были прилеты; также работала ПВО российской оккупационной армии.

Брянская область

В городе Трубчевск дроны якобы поразили местную подстанцию. Там произошел пожар, в результате населенный пункт частично остался без света.

Смоленская область

В Смоленске, согласно предварительной информации, загорелась ТЭЦ. Часть города также осталась без электроснабжения.

Дополняется...