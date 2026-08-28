"Дырявая ПВО": российский пропагандист сорвался в эфире и признал, что РФ не способна защититься от украинских атак. Видео

Российский пропагандист Виктор Баранец эмоционально отреагировал на вопрос слушателя о неспособности российской ПВО защищать города от украинских беспилотников. В эфире он фактически признал, что у российской армии нет эффективного способа противодействия таким атакам, хотя она ищет его уже несколько лет.

Видео дня

Особенно красноречиво прозвучало его признание о "дырявой ПВО" и о том, что средств для полного прикрытия российских регионов просто не хватает. Соответствующее видео опубликовали в Telegram.

Баранец признал, что ПВО не хватает

Во время эфира слушатель спросил пропагандиста, почему российская противовоздушная оборона не может должным образом защитить Белгород от атак украинских беспилотников.

В ответ Баранец сначала привёл собственные данные об одной из атак, заявив, что из 16 беспилотников якобы удалось сбить лишь три.

"Скажите, как это могло быть, что наша ПВО не могла работать или у нас там уже нет ПВО?" – спросил слушатель.

И здесь у пропагандиста фактически не нашлось привычной для российского эфира победоносной риторики. Баранец прямо заявил, что систем ПВО недостаточно.

"Их не хватает. Для того, чтобы наглухо закрыть весь ваш район, вашу область, их не хватает", – сказал он.

То есть проблема, похоже, не только в том, что российская ПВО иногда "не заметила" очередной дрон. По словам самого пропагандиста, российских средств просто недостаточно, чтобы полностью прикрыть территорию.

Далее Баранец ещё больше разошёлся и признал, что российские военные до сих пор не нашли эффективного решения против украинских беспилотников.

"Сейчас единственная стратегическая задача – найти противоядие – уже четыре с половиной года", – заявил он.

По его словам, Россия пытается решить проблему различными способами, в частности с помощью мобильных огневых групп.

В то же время пропагандист признал, что этих мер недостаточно.

"Что-то делается, но мало, мало, я не скрываю. Мало, дырявая ПВО", – сказал Баранец.

Для российского пропагандиста это довольно неудобное признание: вместо очередного рассказа о "надёжной" системе обороны он фактически описал ситуацию такой, какая она есть.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина нанесла удар по НПЗ в российском Кстово: Генштаб раскрыл детали операции. Так, ночью 26 августа в Кстово Нижегородской области РФ прогремели взрывы. Сообщалось о поражении Кстовского нефтеперерабатывающего завода. Там вспыхнул пожар.

Также мы писали о том, что в Башкортостане подверглись атаке промышленная зона и Ozon: после взрывов поднялся дым. Так, в частности, в городе Стерлитамак был атакован промышленный район, а в Благовещенске взрывы прогремели на складах маркетплейса Ozon.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!