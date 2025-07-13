В России открылся филиал ада: между Ростовом и Шахтами очень мощно горят поля. Видео

Между российскими городами Ростов-на-Дону и Шахты вспыхнул масштабный пожар — поля горели с чрезвычайной интенсивностью. Движение транспорта было временно остановлено из-за густой дымовой завесы, которая превратила трассу в смертельно опасный участок.

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Об этом сообщили российские СМИ. По уточненным данным, возгорание произошло в Родионово-Несвитайском районе.

Пока причин мощного пожара не называют, но трассу между населенными пунктами перекрыли. На некоторых участках дороги буквально нулевая видимость, из-за чего случились ДТП.

В то же время в Мартыновском районе пылает 30 гектаров леса, сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. Со стихией борются 110 спасателей и 59 единиц техники.

В Ростовской области РФ температурные показатели бьют рекорды: в поселке Глубокий зафиксировано +47°C в тени. По прогнозам, адская жара будет держаться в регионе как минимум до конца следующей недели.

МЧС объявило штормовое предупреждение на 14 июля, поскольку ожидается до +42°C. Жителей призывают избегать солнца, носить светлую одежду, пить больше воды и не употреблять алкоголь.

Как сообщал OBOZ.UA, Россию ночью 13 июля посетили неизвестные добрые дроны. Они, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области РФ. Взрывы слышали даже в близлежащих населенных пунктов, в части районов исчезло электроснабжение, однако местные власти пытаются скрыть последствия атаки.

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