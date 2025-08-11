В России открыли первый центр управления дронами возле базы на Камчатке: говорят о развитии сети – Defense Express

Российский военно-морской флот на Камчатке запустил первый "Центр управления беспилотниками" рядом с базой. Это лишь начало масштабного развития сети площадок для работы разведывательно-ударных дронов типа "Форпост" и "Орион" (ранее "Иноходец").

Основные задачи центра – сбор и анализ разведывательной информации с беспилотников. Об этом пишет профильное издание DEFENSE EXPRESS.

Что известно

Новый центр будет собирать и анализировать разведывательную информацию, которую получают беспилотники, а также повышать эффективность их использования. Беспилотники будут осуществлять мониторинг территорий и усиливать безопасность северного морского пути, а также стратегической базы атомных подводных лодок.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности выходов атомных субмарин в открытый океан.

Это все происходит, как указывают эксперты, на фоне недавнего размещения двух американских ядерных подводных лодок класса Ohio неподалеку от территории России в ответ на угрозы со стороны российских политиков, в частности Медведева.

Россияне заявляют, что создание центра позволит организовать круглосуточное наблюдение за определенными районами и укрепить контроль над стратегически важными морскими путями.

Что предшествовало

1 августа стало известно, что Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" на случай возможной попытки ядерного удара страны-агрессора России по Соединенным Штатам. Впоследствии американский лидер отметил, что субмарины находятся там, где должны быть, однако не уточнил, где именно.

В Кремле заговорили об "осторожности" после слов президента США Дональда Трампа по размещению ядерных субмарин. Там отметили, что в такой войне нет победителей.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Такая готовность необходима, когда речь заходит о ядерном оружии.

