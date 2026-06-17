В России ограничат полеты малой авиации и дронов над Москвой и центральными регионами: что происходит

В начале июня в центральной России ввели новые ограничения на полеты малой авиации и бизнес-джетов. Гражданским самолетамзапретили летать ниже 5100 метров в Московской воздушной зоне.

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Об этом сообщают российские СМИ. Под ограничения попала почти вся европейская часть России.

Что известно

Бесполетная зона простирается от Санкт-Петербурга и границы с Беларусью до Екатеринбурга, Самары и южных регионов. Запрет касается частных джетов, вертолетов и легкомоторной авиации.

Исключения составляют регулярные пассажирские рейсы, санитарная авиация, полеты по госконтрактам и промышленный мониторинг.

Директор Центрального аэроклуба имени Чкалова ДОСААФ Сергей Рябчинский связал новые меры с атаками беспилотников на Москву и другие регионы.

В российских авиасообществах предполагают, что поводом для ужесточения правил могла стать авиакатастрофа в марте 2026 года, когда под Коломной разбился легкомоторный самолёт.

Тогда российские зенитчики во время отражения налета дронов могли по ошибке сбить самолет авиаблогера Павла Кошкина. Однако официальные результаты расследования до сих пор не опубликованы.

Напомним, ранее в Краснодарском крае России на фоне пожаров, вызванных ударами дронов, прорвало дамбу. В результате этого регион оказался под водой сразу в нескольких муниципалитетах.

Как сообщал OBOZ.UA, специфический характер горения нефтебазы в Рыбинске Ярославской области привел к редкому явлению в виде "нефтяного дождя". Осадки, смешанные с сажей и недогоревшей фракцией мазута, оставляли темные маслянистые следы на всех поверхностях.

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