В России нехватка желающих идти на войну против Украины: списки 'добровольцев' формируют из должников и студентов – ГУР

Россия все острее ощущает нехватку "добровольцев" для войны против Украины. Пополнять потери Москва планирует за счет должников и студентов: в регионах уже формируют соответствующие списки.

Россиян, которые попадут в такой список, под давлением будут принуждать к подписанию контрактов за списание коммунальных долгов или решение академических проблем, если речь о студентах. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В России составляют списки потенциальных "добровольцев"

Учитывая то, что с каждым месяцем России удается набирать все меньше нового "пушечного мяса", Москва решила поискать "добровольцев" среди должников и студентов, которым грозит отчисление из учебных заведений.

Соответствующие списки уже начали составлять в российских регионах.

"В феврале 2026 года региональные и муниципальные органы исполнительной власти субъектов РФ получили указания по формированию "добровольческих" списков для отправки на войну — в них прежде всего включают лиц с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. Если должником является женщина, в списки вносят ее мужа или совершеннолетних родственников — сыновей, братьев и даже родителей", – говорится в сообщении ГУРР.

В дальнейшем на лиц из этих списков будут оказывать давление, чтобы заставить их подписывать "добровольные" контракты. Для должников будут предлагать "бонус" – списание долгов.

"В случае объявления мобилизации именно эти люди определены приоритетными для вручения повесток", – подчеркнули в ГУР.

По данным военной разведки, министр высшего образования страны-агрессора Валерий Фальков поручил подготовить не менее 2% от общего количества студентов к подписанию контрактов.

Им предлагают оформить академический отпуск и заключить контракт сроком не менее чем на один год. Приоритетом определены студенты с академическими задолженностями.

"Во время агитации им обещают возможность возвращения к учебе после службы, денежные выплаты, льготы и дополнительные бонусы. Среди таких бонусов — перевод на бюджетную форму обучения или финансовая поддержка со стороны учебного заведения. В некоторых случаях администрации могут игнорировать академические проблемы студентов или предлагать индивидуальные условия обучения тем, кто соглашается подписать контракт", – говорится в сообщении ГУР.

