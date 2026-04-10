'Раскачали радикально настроенную часть общества': Зеленский назвал два сценария, к которым может готовиться Россия

Блокирование в стране-агрессоре интернета, в том числе запрет использования мессенджера Telegram и любых VPN-устройств, позволяющих обходить блокировку сети, режим проводит с целью "принимать непопулярные решения". Понятно, что любые "непопулярные решения" вызовут критику со стороны общества, чего режим позволить никак не может.

Так считает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, российский режим может готовиться к двум таким "непопулярным" сценариям – это либо эскалация, либо деэскалация войны.

Подготовка мобилизации

"Для чего "русским" закрывать Telegram? Я думаю, для того, чтобы принимать непопулярные решения. Какие могут быть непопулярные решения? Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или наоборот – эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт – и трупы обратно в Москву и в Санкт-Петербург. То есть крупные города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет. Это может быть одна из версий", – заметил украинский лидер.

Он пояснил, что и в случае "другой версии", то есть деэскалации, российский режим все равно "не знает, какой будет реакция общества".

Раскачанные радикалы

"Они своей пропагандой раскачали радикально настроенную часть общества. Этот процент у них достаточно высокий. Я думаю, где-то 20-25 процентов. На мой взгляд, эти люди точно не готовы заканчивать войну. Еще есть у них часть общества, которая плохо среагирует на эскалацию", – рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что "это два основных сценария", но "конечно, что могут быть и другие мотивации", и уже "скоро мы увидим, какой из сценариев выбрал Путин".

Сценарий деэскалации

"Если Россия выберет путь деэскалации, то считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут пытаться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы", – отметил Владимир Зеленский.

Причем даже в этом сценарии указанное время "будет довольно непростым" как в политическом смысле (потому что может быть давление на Украину), так и на поле боя".

Как сообщал OBOZ.UA, в России 29 марта попытались организовать протесты против блокировок интернета. Но никаких массовых митингов не было; и несмотря на это на Болотной площади в Москве силовики задержали 13 человек, в Санкт-Петербурге – двух, в Калуге – еще двух, в Воронеже – одного. А во многих городах полиция, ОМОН и ультраправая провластная "Русская община" усилили патрулирование улиц.

