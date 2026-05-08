В России накануне 9 мая ряд аэропортов остановили работу из-за атак дронов: пострадали сотни рейсов

В России накануне 9 мая возникли масштабные перебои в работе авиационной инфраструктуры. Из-за атак беспилотников ряд аэропортов был вынужден временно прекратить работу.

В результате сотни рейсов задержаны или отменены, что вызвало транспортный коллапс в южных регионах страны-агрессора. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По имеющейся информации, причиной сбоев стало попадание беспилотника в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. В связи с этим была приостановлена работа сразу нескольких аэропортов на юге России.

Временно закрытыми оказались аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Сейчас специалисты проверяют исправность оборудования и пытаются восстановить работу авиационной инфраструктуры.

Всего в регионе зафиксировано 184 задержанных рейса и еще 26 отмененных. Наибольшие перебои наблюдаются в Сочи, где задержано по 45 рейсов как на вылет, так и на прилет.

В Краснодаре задержано 14 рейсов на вылет и 11 на прилет. В Махачкале зафиксировано 12 задержек на вылет и одна отмена, а также четыре задержки и одна отмена на прилет.

В Минеральных Водах ситуация остается сложной: семь рейсов отменены и еще 12 задержаны на вылет, при этом на прилет отменены восемь рейсов и задержаны 13.

В Волгограде задержано семь рейсов на вылет и шесть на прилет, а также отменено по три рейса в обоих направлениях. В Астрахани задержано по четыре рейса на вылет и прилет, тогда как в Геленджике – по два.

В Ставрополе зафиксирована одна задержка на вылет и две на прилет, а в Магасе отменен один рейс на прилет. В Нальчике также произошло по одной отмене на вылет и прилет.

В то же время в московском аэропорту Внуково ситуация также остается напряженной. Там задержано или отменено около 50 рейсов на фоне угроз применения беспилотников и введения ограничительных мер в воздушном пространстве.

Пассажиры сообщают о значительных трудностях с вылетами, в частности рейсов авиакомпании Turkish Airlines. По их словам, вылеты неоднократно переносили, а затем часть рейсов вообще отменили. Некоторые люди находятся в аэропорту более суток.

В частности, рейс в Анталию был отменен менее чем за полчаса до введения режима "ковер". Сначала задержку объясняли техническими причинами, однако впоследствии сообщили о завершении допустимого времени работы экипажа.

Пассажиры также жалуются на ненадлежащую организацию помощи: трансфер в отель им предоставили только в одну сторону, без гарантий возврата, а в случае опоздания на следующий рейс ответственность возлагают на самих пассажиров.

Кроме того, по их словам, в аэропорту отказываются ставить отметки об отмене рейсов в билетах, объясняя это закрытием воздушного пространства.

Министерство транспорта России сообщило, что в ближайшее время должно предоставить уточненную информацию о дальнейшей работе аэропортов и восстановлении полноценного авиасообщения.

Частина пасажирів заявляє, що проводить в терміналах більше 16–17 годин без можливості вилетіти.

В соцсетях россияне публикуют видео из аэропортов, где люди лежат прямо на полу и ждут информацию о своих рейсах. Больше всего жалоб поступало из Внуково, где ночью ввели ограничения на прилет и вылет самолетов.

