В России набирает обороты скрытая мобилизация: всплыли подробности

В России разворачивается новая волна фактической мобилизации, которая принимает формы силовой вербовки и уличных облав. В период с 10 по 18 августа правозащитные организации зафиксировали 14 обращений от родственников мужчин, насильно отправленных на войну против Украины.

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Задержания происходят без правовых оснований. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Облавы и фальсификации

Российские силовики хватают людей на улицах, рабочих местах, на выходе из магазинов, после бытовых встреч или под предлогом банальной проверки документов. География принудительного рекрутинга расширилась сразу на пять субъектов РФ: Удмуртию, Краснодарский край, Архангельскую область, Еврейскую автономную область и Бурятию. В распоряжении правозащитников оказались конкретные эпизоды применения силы и давления.

В Ижевске (Удмуртия) 10 августа мужчину схватили прямо на улице и доставили в военкомат. Уже через три дня его транспортировали в воинскую часть в Ростовской области. В другом случае в той же республике на войну отправили человека, состоявшего на учете у психиатра: из его военного билета изъяли специальный вкладыш, сняли с учета и принудили подписать контракт.

В Новороссийске Краснодарского края задержанного избили в отделении полиции. По словам сестры пострадавшего, ему подбросили наркотики и поставили перед выбором: уголовное дело со сроком до 20 лет лишения свободы либо контракт с Минобороны РФ. Мужчина был вынужден согласиться и отправлен в часть.

В Архангельской области жителя региона задержали за распитие алкоголя в общественном месте. На следующий день его родственники выяснили, что оформлен контракт и идет подготовка к отправке в зону боевых действий.

Что предшествовало

Чтобы избегать официального объявления второй волны массовой мобилизации из-за риска общественных волнений, власти РФ планомерно готовили инфраструктуру для скрытого призыва. Для пополнения потерь в армии Кремль сделал ставку на точечные облавы, давление силовиков и законодательные ограничения.

В РФ был запущен Единый реестр воинского учета, позволяющий автоматически закрывать выезд из страны и вводить запреты на распоряжение имуществом для военнообязанных. Параллельно с этим силовики получили устные установки активно "отрабатывать" задержанных по мелким правонарушениям, должников и уязвимые категории граждан, фактически принуждая их к подписанию контрактов под угрозой тюремных сроков или физического насилия.

Напомним, россияне массово покидают страну и уезжают в Грузию на фоне слухов об усилении мобилизации в России после парламентских выборов в сентябре. Границу России с Грузией 15 и 16 августа пересекли около 40 тысяч россиян.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России мужчины призывного возраста проходят дополнительные проверки при попытке выехать за границу. Из-за затягивания процедур они часто не успевают на свои рейсы и вынуждены возвращаться домой.

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