В России матери погибшего на войне против Украины военного вручили чупа-чупс. Такой презент женщина получила к празднику 8 марта.

В ответ на возмущение одной из местных активисток ей написали, что семьи таких бойцов и так имеют немало льгот, а леденец это "нормальный подарок". Подробности рассказали российские медиа.

Что известно

Случай произошел в селе Парбиг Бакчарского района Томской области. По словам местной активистки Ирины Янченко, администрация вручила матери погибшего участника войны против Украины леденец на палочке, прикрепленный к картонке в виде крыльев бабочки. Она также отметила, что другой сын этой женщины сейчас также воюет.

"Привезли открытку и это позор. Женщина проплакала весь день. Отдала сына, а ей в ответ чупа-чупс пососать", – подчеркнула Янченко.

В ответ в чате местного СМИ ей начали писать, что семьи военных и без того имеют много льгот, поэтому открытка с леденцом якобы является вполне нормальным подарком. Некоторые также задавали вопрос, не из-за денег ли погибший пошел воевать.

В районной администрации в свою очередь заявили, что бабочка с леденцом была не подарком, а лишь "сувениром вместе с приглашением на праздничный концерт".

Напомним, в 2025 году партийцы путинской "Единой России" в Мурманской области поздравили матерей ликвидированных в Украине оккупантов с 8 марта. В рамках всероссийской акции "Цветы для матерей героев" россиянкам, потерявшим сыновей, презентовали электромясорубки.

Как писал OBOZ.UA, в республике Тыва также особо отметили местную жительницу, которая отдала двух сыновей на войну в Украину. Младшего сына уже успели ликвидировать украинские защитники в Лисичанске, поэтому в качестве компенсации женщину наградили пачкой пельменей.

