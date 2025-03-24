Украина сорвала поставки в РФ подсанкционного военного оборудования: как работала схема

Украинская хакерская группа совместно с расследователями разоблачили и заблокировали канал поставок подсанкционного европейского военного оборудования в Россию через Индию. Схема работала через индийскую компанию Park Controls & Communications, которая заказывала технику под видом конечного пользователя, а затем передавала ее российскому военно-промышленному комплексу.

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Об этом говорится в расследовании хакерской группы "256 Кибер Штурмова" совместно с расследователями международного разведывательного сообщества InformNapalm. Эта операция позволила заблокировать один из ключевых каналов обхода санкций, используемый Россией для получения европейских технологий через Индию.

С помощью перехваченной информации стало известно, что схему организовала российская компания ЭМТ, заказывавшая европейское подсанкционное оборудование через индийскую компанию Park Controls & Communications (PCC) и оплачивавшая заказы в рупиях через Sberbank India.

Индийская сторона вступила в преступный сговор с россиянами, пытаясь ввести в заблуждение европейских производителей, заявляя, что Индия является конечным пользователем оборудования и уверяя, что поставок в Россию не происходит. Однако на самом деле индийцы не только передавали россиянам подсанкционное оборудование, но и дублировали всю переписку с европейскими производителями.

Главный участник схемы – ООО "ЭМТ", российская компания, основанная в 2000 году. Она является поставщиком оборудования для испытаний в аэрокосмической, судостроительной, автомобильной и радиоэлектронной промышленности. Компания поставляла продукцию в предприятия российского военно-промышленного комплекса и уже находится под санкциями США с 30 октября 2024 года.

Компания PCC Pvt. Ltd. официально специализируется на поставке оборудования для обороны Индии. Однако фактически она сотрудничала с подсанкционной российской ЭМТ, помогая России получать европейские технологии.

В сентябре 2023 года российское предприятие ЗАО "Зенит-Инвестпром" заказало у ООО "ЭМТ" подсанкционное оборудование – IRCOL Collimator от французской компании HGH Infrared Systems. Как пытались обойти санкции:

PCC заказала коллиматор у французского производителя, заявляя, что Индия является конечным пользователем;

ЭМТ финансировала операцию через Sberbank India;

PCC передавала россиянам всю техническую документацию и ключи;

Российские компании устанавливали оборудование на оборонных предприятиях, связанных с "Ростехом".

Когда производитель заподозрил возможное нарушение санкций, PCC даже предложила вернуть оборудование в Индию, чтобы скрыть следы его использования в России. После получения улик от InformNapalm, компания HGH Infrared Systems немедленно расторгла контракт с индийским посредником.

"Мы не продаем нашу продукцию в Россию и требуем от всех третьих сторон соблюдать это требование. Узнав, что клиент нарушил условия продаж, мы прекратили с ним сотрудничество", – заявили в компании.

Расследование позволило не только сорвать поставки критического оборудования в Россию, но и заблокировать один из ключевых каналов обхода санкций. Это значительный удар по российскому военно-промышленному комплексу и сигнал для всех европейских производителей быть внимательнее к своим клиентам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страна-агрессор Россия ведет полномасштабную войну не только на поле боя, но и в киберпространстве. Кроме государственных хакерских групп, на Кремль начали работать частные группировки, совершающие атаки на украинские информационные системы.

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